Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Başladı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve Çin ekonomisine yönelik endişelerle risk iştahının düşük seyrettiği belirtiliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) perşembe günü açıklayacağı politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puandan fazla faiz artışına gidebileceği öngörülüyor.