Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 446,9 puanda bulunurken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay bir seyirle 15.350 seviyesinden işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 7.410 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 28.980 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 primle 9.450 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 7.090 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0700'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlediğini belirterek, bugün bölge genelinde açıklanacak ZEW beklenti endeksleri ve büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Avro Bölgesi'nin 3. çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,1 büyümesinin beklendiğini aktaran analistler, gün içerisinde Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olacağını bildirdi.

Analistler, Almanya ve Avro Bölgesinde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Öte yandan, bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre ülkede işsizlik yüzde 4'te sabit kaldı.