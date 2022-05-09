Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
 - Güncelleme:
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, haftaya karışık bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,13 azalışla 429,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.650 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 7.382 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 6,244puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 artışla 23.538 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,31 yükselişle 8.348 bulunuyor.

Avro/ Dolar paritesi, küresel ölçekte artan dolar talebinin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek, 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,0517 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasıyla küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişelerinin de pay piyasalarını baskıladığını belirten analistler, dolar endeksi ve tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bu hafta genelinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını ifade ederek, veri gündeminde ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini, bugün ise veri gündemin zayıf olduğunu bildirdi.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

England, Almanya, Europe, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title