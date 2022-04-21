Avrupa borsaları, karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 459,8, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 yükselişle 14.394 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 azalarak 7.604 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kazancıyla 6.657 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,29 artışla 8.795 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 24.832 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 1,0898 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle merkez bankaları tarafından atılacak politika adımlarının öneminin arttığını belirterek, bu kapsamda bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmaların takip edileceğini kaydetti.

Yükselen enflasyon sonrası ECB tarafında şahin açıklamalar artarken, ECB üyesi Pierre Wunsch dün bir basın kuruluşuna verdiği demeçte bankanın politika faizini yıl bitmeden pozitif bölgeye çekebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Powell ve Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra veri gündeminde Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının öne çıktığını söyledi.

Ayrıca, Bahar Toplantıları kapsamında, Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın katılımıyla Ukrayna'ya sağlanan desteğe yönelik yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirileceğini aktaran analistler, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın düzenleyeceği basın toplantısının da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.