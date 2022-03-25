Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,05 gerileyerek 452, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 azalışla 14.263 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 7.470 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazancıyla 6.571 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 artışla 8.305 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 primle 24.446 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 1,1010 seviyesinden işlem görüyor.

28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nda dün, 33 şirketin hissesi tekrar işleme açılırken, açığa satış yasaklandı. Dün yüzde 9 değer kaybeden RTSI endeksi yeni güne de düşüşle başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 2,8 altında 828 puanda bulunuyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü kaydederek, savaşın şiddetlenmesi ihtimalinin pay piyasalarındaki yükseliş eğilimini törpülediğini bildirdi.

ABD ile Avrupa Birliği yetkilileri arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) konusunda anlaşmaya varıldığına yönelik haber akışına dikkati çeken analistler, ABD'nin bu yıl Avrupa Birliği'ne 15 milyar metreküp daha fazla LNG göndermesinin beklendiğini belirtti.

Bölgede bugün açıklanan makroekonomik verilere göre İngiltere'de perakende satışlar şubatta yüzde 0,3 azalarak beklentilerin gerisinde kaldı.

Analistler, günün geri kalanında Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin yanı sıra Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydederek, emtia fiyatlarındaki seyrin de önemini koruduğunu söyledi.