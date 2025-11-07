Haberler

Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'deki tarifelerin hukuki süreci ve iş gücü piyasasındaki soğuma sinyalleri, Avrupa borsalarının karışık bir seyir izlemesine neden oldu. Yatırımcılar, Fed'in faiz indirimine dair beklentileri ve makro ekonomik verileri de dikkatle takip ediyor.

Avrupa borsaları, ABD'deki tarifelerin hukuki süreci, iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de tarifelerin hukuki süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin ülke için yıkıcı olacağını söyledi.

Bununla birlikte, ekonomik verilerin aksaması ABD Merkez Bankasının ( Fed ) atacağı adımlara yönelik beklenti oluşmasını zorlaştırırken bu dönemde Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda ayrışan mesajlar veriyor.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 68 ihtimalle indirmesi beklenirken gelecek yıla dair öngörüler bankanın toplamda 2 faiz indirimi yapacağı yönünde şekilleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11,40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 567,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.707 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 23.738 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.966 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 43.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,5 azalışla 16.047 puan seviyesinde.

Avrupa borsalarında, teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerlemelerin etkileri hissedilirken, yatırımcıların odağında bölgede açıklanan makro ekonomik verilerden alınan sinyaller yer alıyor.

Açıklanan makro ekonomik verilere göre Almanya'da eylülde bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,4 ve ithalat yüzde 3,1 arttı. Böylelikle her iki veri de beklentilerin üzerinde arttı.

Dış ticaret fazlası ise eylülde 15,3 milyar avro ile beklentilerin altında kaldı.

İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında aylık bazda beklentileri aşarak yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda da yüzde 1,9 yükseldi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Soylu, Özel'in sözleri üzerinden AK Partililere rest çekti: Demedi demeyin

Polemiğe o da katıldı! Soylu'dan AK Partililere rest: Demedi demeyin
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
İrem Derici ve DJ Melih Kunukçu ayrıldı mı? Son hamlesi kafa karıştırdı

İrem Derici'den olay yaratan hamle! Herkes aynı soruyu soruyor
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lerde artık zorunlu
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Komisyonda üyesi olan partiden bomba çıkış: Öcalan serbest kalabilir
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Pişmanlık yaşayan Efecan Dianzenza eski eşine şarkı yaptı

Survivor'daki yasak aşk evliliğini bitirmişti! Eski eşine şarkı yazdı
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti

Merkez Bankası enflasyon tahminini artırdı! İşte yeni rakamlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.