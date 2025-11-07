Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Avrupa borsaları, ABD'deki tarifelerin hukuki süreci, iş gücü piyasasının soğuma sinyalleri ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de tarifelerin hukuki süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkeme'deki tarife davasını kaybetmenin ülke için yıkıcı olacağını söyledi.

Bununla birlikte, ekonomik verilerin aksaması ABD Merkez Bankasının ( Fed ) atacağı adımlara yönelik beklenti oluşmasını zorlaştırırken bu dönemde Fed yetkilileri faiz indirimi konusunda ayrışan mesajlar veriyor.

Bu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ayki toplantısında politika faizini yüzde 68 ihtimalle indirmesi beklenirken gelecek yıla dair öngörüler bankanın toplamda 2 faiz indirimi yapacağı yönünde şekilleniyor.

Avrupa piyasalarında saat 11,40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 567,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 azalışla 9.707 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının hemen altında 23.738 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.966 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 43.140 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,5 azalışla 16.047 puan seviyesinde.

Avrupa borsalarında, teknoloji şirketlerine ilişkin yüksek değerlemelerin etkileri hissedilirken, yatırımcıların odağında bölgede açıklanan makro ekonomik verilerden alınan sinyaller yer alıyor.

Açıklanan makro ekonomik verilere göre Almanya'da eylülde bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,4 ve ithalat yüzde 3,1 arttı. Böylelikle her iki veri de beklentilerin üzerinde arttı.

Dış ticaret fazlası ise eylülde 15,3 milyar avro ile beklentilerin altında kaldı.

İngiltere'de konut fiyatları ekim ayında aylık bazda beklentileri aşarak yüzde 0,6 artarken, yıllık bazda da yüzde 1,9 yükseldi.