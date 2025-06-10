Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor

Avrupa Borsaları Karışık Seyir İzliyor
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Avrupa borsaları, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine dair artan iyimserliklere rağmen karışık bir seyir izliyor. Yatırımcılar, iki ülke arasındaki görüşmelerin sonuçlarına odaklanmış durumda.

Avrupa borsaları, ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine yönelik artan iyimserliklere karşın karışık bir seyir izliyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 553,7 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.803,5 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 primle 8.868,9 puanda bulunuyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 24.157,8 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 40.434 puanda işlem görürken, İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 14.254,8 puan seviyesinde bulunuyor.

ABD ile Çin arasında restleşmeye dönüşen tarife politikalarının yol açtığı ticari gerginliklerin, kalıcı olarak giderilmesi amacıyla iki ülkenin üst düzey yetkilileri Londra'da bir araya geldi. Söz konusu görüşmelerden çıkacak sonuçlar yatırımcıların odağında bulunuyor.

Avrupa borsaları karışık bir seyir izlerken, ticaret görüşmeleri ile jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı nisanda beklentilere paralel olarak yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Bugün Avro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni takip edilecek.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
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