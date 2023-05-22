Avrupa borsaları karışık açıldı

Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 469,3 puanda seyrederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 16.257 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.776 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.275 puanda seyrederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.486 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 düşüşle 27.289 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0810'da dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin endişelerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Geçen hafta cuma günü müzakerelerin yeniden açmaza girmesiyle risk algısı güçlense de hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin bugün için tekrar görüşmek üzere anlaştığı yönündeki haber akışı risk algısını törpülüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın cuma günkü açıklamalarında Fed'in faiz artışlarını durdurabileceği sinyali vermesi de pay piyasalarındaki satış baskısını sınırladı.

Öte yandan, Avrupa'da cuma günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, hafta sonu yaptığı açıklamada, ellerindeki verilerle faiz artışlarının durmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verileri ile birlikte ABD'nin borç krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.