Avrupa Borsaları Jeopolitik Risklerle Düştü

Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz kararının ardından, küresel jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

Kimyevi madde üreticilerinin hisseleri yüzde 0,8 artarken, sağlık sektörü hisseleri ise yüzde 2,8 değer kaybetti.

ECB'den dün yapılan açıklamada, bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının ( Fed ) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, haftaya Fed, İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında bulunacağını kaydetti.

Fed, BoE ve Boj'un faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini aktaran analistler, ABD'de tarım dışı istihdam, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıkacağını bildirdi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 değer kaybederek 429,58 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,30 düşerek 14.687,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 değer kaybederek 6.795,38 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 27.287,45 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 azalarak 7.291,28 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0,31 artarak 1,059'a yükseldi.