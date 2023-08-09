Avrupa Borsaları İtalya Hükümetinin Ek Vergi Açıklamalarıyla Yükseldi
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, İtalya hükümetinin bankalara yönelik ek vergi getirilmesinde yumuşamaya gidilmesi yönündeki açıklamaların etkisiyle günü yükselişle tamamladı. İtalyan hükümeti, dün bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulanmasına karar verdiğini duyurmasının ardından bugün ek verginin bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1'ini aşmayacak şekilde alınacağını bildirdi. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 460,58 puana ulaştı. Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 artarak 7.587,30 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72'lik artışla 7.322,04 puana yükseldi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 artışla 15.852,58 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,31'lik yükselişle 28.308,09 puandan kapandı. Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 1,097 seviyelerinde seyrediyor.
Avrupa borsaları, İtalya hükümetinin bankalara yönelik ek vergi getirilmesinde yumuşamaya gidilmesi yönündeki açıklamaların etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
İtalyan hükümeti, dün bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı karlara yüzde 40 ilave vergi uygulanmasına karar verdiğini duyurmasının ardından bugün ek verginin bankaların toplam varlıklarının yüzde 0,1'ini aşmayacak şekilde alınacağını bildirdi.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,43 artışla 460,58 puana ulaştı.
Birleşik Krallık'ta FTSE 100 endeksi yüzde 0,80 artarak 7.587,30 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72'lik artışla 7.322,04 puana yükseldi.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,49 artışla 15.852,58 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,31'lik yükselişle 28.308,09 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.03 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 1,097 seviyelerinde seyrediyor.