Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 389,41 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.005,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 artarak 12.183,28 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 yükselerek 5.765,01 puana ulaştı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,52 değer kaybederek 20.852,67 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 1,07 artarak 0,97 seviyelerinden işlem gördü. Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8'inci yaptırım paketi teklif etti. İngiltere Merkez Bankasının (BOE) piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla bugünden itibaren uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alımlarına başlayacağı bildirildi. Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker Almanya England İtalya Ekonomi Haberler

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