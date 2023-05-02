Avrupa borsaları İtalya hariç haftaya satıcılı başladı

Avrupa borsaları, ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceği haftaya İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, ABD ve Avrupa'da merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceği haftaya İtalya hariç satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 465,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 15.866 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın hemen altında 7.868 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalışla 7.464 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 27.109 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 9.174 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1,0970 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı sözle yönlendirmeler öncesinde Avrupa borsalarının temkinli hareket ettiğini belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, bölgede perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, ECB'nin de 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade ederek, politika metni ve toplantı sonrası konuşacak olan ECB Başkanı Christine Lagarde'ın sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Perşembe günkü toplantıda Banka'nın 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğine ilişkin beklentilerin de bulunduğunu aktaran analistler, bugün açıklanacak Avro Bölgesi enflasyon verilerinin söz konusu tahminleri değiştirebileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan, bugün bölgede açıklanan makroekonomik verilere göre, İngiltere'de konut fiyat endeksi beklentilerin aksine yüzde 0,5 artarken, Almanya'da perakende satışlar yüzde 2,4 geriledi.

İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi Almanya'da (PMI) 44,5, İngiltere'de 47,8 ve Avro Bölgesi'nde 45,8'e çıksa da imalat sanayinde daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Analistler, bugün ayrıca, ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dayanıklı mal siparişleri ile fabrika siparişlerinin takip edileceğini bildirdi.