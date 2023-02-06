Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 değer kaybederek 457,16 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,84 düşerek 15.345,91 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 değer kaybıyla 7.137,1 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,82 gerileyerek 7.836,71 puana indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,27 artarak 27.022,33 puana çıktı. Avro/dolar paritesi TSİ 20.36 itibarıyla yüzde 0,71 değer kaybederek 1,072 seviyelerinden işlem gördü. Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, yükselişini 4. aya taşıyarak Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,7 azaldı. Almanya ve Fransa'nın ekonomi bakanları, ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası (IRA) ile yeşil teknolojilere teşviklerinin Avrupa sanayisine etkilerini görüşmek üzere ABD'ye gitti. Kaynak: AA / Ekonomi Almanya Fransa İtalya Ekonomi Haberler

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