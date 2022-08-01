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Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları İtalya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

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Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,19 değer kaybederek 437,46 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,03 düşerek 13.479,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybıyla 6.436,86 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 gerileyerek 7.413,42 puana indi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,11 artarak 22.429,47 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.57 itibarıyla yüzde 0,54 değer kazanarak 1,027 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelere ve şirketlerin getirilerine odaklandı.

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 1 milyar avro makro finansal destek verdi.

NATO ve AB, Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan tahıl yüklü ilk ticari geminin ayrılmasını memnuniyetle karşıladı.

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 6,6 seviyesinde ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuz ayında 2,3 puan düşerek 49,8 puana indi.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Almanya Ukrayna İtalya Ekonomi Haberler

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