Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düşüşle Başladı

Avrupa borsaları, İtalya hariç düşüşle güne başladı. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 448,2 puan oldu. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 7.646 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise 1,0580 seviyesinde seyrediyor. İsrail-Filistin çatışması ve ECB'nin açıklamaları piyasaların seyrini etkiliyor.

Avrupa borsaları, güne İtalya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 azalışla 448,2 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 15.240 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 7.646 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.025 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 9.292 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 28.389 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda yatay şekilde 1,0580 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından risk algısının güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem para politikalarına ilişkin fiyatlamaların da belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu 500 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, dünya genelinde büyük tepki toplarken, İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş alanlara yayılabileceği ve petrol arzını etkileyebileceği ihtimali varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamaları da yakından takip ediliyor. ECB üyesi Robert Holzmann enflasyon konusunda henüz yeterince yol almadıklarının altını çizerken, ECB, bankalara gayrimenkul sektörüne daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

Analistler, söz konusu gelişmelere karşın para piyasalarında ECB'nin politika faizini daha fazla artırmasının öngörülmediğini ancak faiz artırım ihtimalinin yeniden fiyatlamalara dahil olmaya başladığını kaydetti.

Öte yandan, İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 6,7 artışla beklentileri aştı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.