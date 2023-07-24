Avrupa Borsaları İspanya Seçim Sonuçlarından Etkilendi

Avrupa borsaları, İspanya'daki seçim sonuçlarının etkisiyle Fransa hariç yükselişle tamamlandı. İspanya'da aşırı sağın engellendiği ve yeni hükümetin ayrılıkçı siyasi partilerin dışarıdan desteğine bağlı olduğu belirtildi.

Avrupa borsaları, günü yatırımcıların İspanya'daki seçim sonuçlarının ardından şirket gelirlerine ilişkin beklentilerinin etkisiyle Fransa hariç yükselişle tamamladı.

İspanya basını, ülkede 23 Temmuz'da yapılan erken genel seçimlerin ardından oluşan meclis tablosuyla aşırı sağın engellendiğini ve yeni hükümetin Bask ile Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin dışarıdan desteğine bağlı olduğunu yazdı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 465,68 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artarak 7.678,59 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,59 artışla 16.204,22 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,08'lik yükselişle 28.908,42 puandan kapandı.

Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,7'lik azalışla 7.427,31 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.10 itibarıyla yüzde 0,423 düşüşle 1,108 seviyelerinde seyrediyor.