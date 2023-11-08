Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

Avrupa borsaları güne İspanya hariç düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 düşüşle 441,1 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 15.118 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 7.390 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 28.373 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 9.241 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 6.965 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1,0680'de seyrediyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, dünkü sözle yönlendirmesinde ECB'nin politika faizlerini bir süre burada tutmaya odaklandığını kaydederken, Uluslararası Para Fonu da (IMF) dün ECB'nin politika faizini gelecek yıl boyunca yüzde 4 seviyesinde tutmak zorunda kalabileceğini açıklamıştı.

Öte yandan bugün Almanya'da ekim ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık değişmeyerek, yıllık da yüzde 3,8 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti.

Bugün Avro Bölgesi'nde ayrıca perakende satışlar ve ABD'de toptan eşya stokları verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı takip edilecek.