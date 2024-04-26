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Avrupa Borsaları İnşaat Şirketlerinin Hisselerindeki Değer Artışıyla Yükseldi

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Avrupa borsaları, inşaat şirketlerinin hisselerindeki değer artışıyla haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Analistler, ABD'li teknoloji şirketleri Alphabet ve Microsoft'tan gelen güçlü finansal sonuçların borsaları desteklediğini ifade etti.

Avrupa borsaları, inşaat şirketlerinin hisselerindeki değer artışıyla haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,1 yükselerek 507,98 puandan günü tamamladı. Stoxx 600 İnşaat ve Malzemeleri Endeksi'nin günü yüzde 2,13 artışla tamamlaması dikkati çekti.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 artarak 8,088,24 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,91 değer kazanarak 34.249,77 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,36 yükselişle 18.161, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,75 artışla 8.139,83 seviyesinden kapandı.

Analistler, ABD'li teknoloji şirketleri Alphabet ve Microsoft'tan gelen yılın ilk çeyreğine ilişkin güçlü finansal sonuçların Atlantik'in her iki yakasındaki borsaları desteklediği, ABD'de bugün enflasyonun inatçı olmaya devam ettiğinin anlaşılmasının ise görünümü gölgelediğini ifade etti.

Alphabet ve Microsoft hisselerinin tetiklediği ralli, teknoloji sektöründe nispeten güçlü olurken Stoxx 600 teknoloji endeksi günü yüzde 1,84 değer kazanarak kapattı.

Öte yandan, Londra'da bugün piyasaların odak noktası Anglo American oldu. Anglo American'ın Avustralya-İngiltere madencilik şirketi BHP'den gelen 31 milyar sterlinlik satın alma teklifini "fırsatçı olduğu ve Anglo-American hissedarları için cazip olmadığı" gerekçesiyle reddetmesinin ardından şirketin hisse değeri yüzde 3,7 yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.15 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 1,07 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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