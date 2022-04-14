Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

AA - Muhammed Said Tanıl - Ekonomi
Avrupa borsaları, İngiltere hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç yükselişle başladı.

Avrupa borsaları, güne İngiltere hariç yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yatay seyirle 456,6, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 yükselişle14.093 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 azalışla 7.557 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla 6.569 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,24 artışla 8.638 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 primle 24.793 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1,0913 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun zirve yapmış olabileceği beklentisiyle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları ve toplantı sonrası Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmelerin yatırımcıların odağına yerleştiğini dile getirdi.

ECB'nin faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği belirsizliklerle varlık alım programlarındaki yavaşlama hızını da koruyacağı tahmin ediliyor.

Merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra ABD'de perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin de takip edileceğini belirten analistler, yarın ABD ve Avrupa'da neredeyse tüm piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını kaydetti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AA / Muhammed Said Tanıl - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, England, Europe, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title