Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı Ekonomi Haberleri Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 432,05 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 13.220,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 22.431,47 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 6.386,76 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22'lik düşüşle 7.471,51 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,09 değer kaybederek 0,996 seviyelerinden işlem gördü. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklere odaklandı. Almanya, demir yollarında enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verme kararı aldı.??????? Ekonomi Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker Almanya England İtalya Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.