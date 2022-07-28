Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı Avrupa borsaları işlem gününü, İngiltere dışında yükselişle tamamladı. Avrupa borsaları işlem gününü, İngiltere dışında yükselişle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 artışla 432,77 puana çıktı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,88 artarak 13.282,11 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,1 yükselerek 21.932,06 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak 6.339,21 puana ulaştı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,04'lük düşüşle 7.345,25 puana indi. Avro/dolar paritesi TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,52 değer kaybederek 1,015 seviyelerinden işlem gördü. Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajı, piyasalarda risk iştahını artırdı. Ekonomi AA / Ata Ufuk Şeker Ekonomi Haberler

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