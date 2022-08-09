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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

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Avrupa borsaları İngiltere hariç günü düşüşle kapattı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist baskılara karşı atabileceği politika adımlarına ilişkin beklentilerin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonist baskılara karşı atabileceği politika adımlarına ilişkin beklentilerin etkisiyle, İngiltere FTSE 100 endeksi hariç günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 değer kaybederek 435,98 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,12 düşerek 13.334,97 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 6.490,00 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 22.488,49 puana indi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 7.488,15 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.30 itibarıyla yüzde 0,26'lık yükselişle 1,022 seviyesinde bulunuyor.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri England Fed Ekonomi Haberler

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