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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerle haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle kapattı.

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerle haftanın dördüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle kapattı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1'e yükseltti.

Bankanın bu kararıyla ülkede politika faizi, geçen yıl aralıktan bu yana dördüncü kez artırılarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,70 değer kaybederek 438,26 puana düştü.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 düşerek 13.902,52 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,43 değer kaybıyla 6.368,40 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,60 düşüşle 23.759,71 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,13 artarak 7.503,27 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 1,08'lik düşüşle 1,051 seviyesinde bulunuyor.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

England, Europe, Ekonomi, Haberler

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