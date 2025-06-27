Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Tamamladı

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Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde önemli bir artış göstererek yükselişle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 1,14 yükselerek 543,63 puana çıktı. ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin olumlu seyri yatırımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 1,14 artışla 543,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 artarak 8.798,91, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,62 değer kazanarak 24.033,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,78 yükselerek 7.691,55 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,99 artışla 39.742,21 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19: 20 itibarıyla yüzde 0,23 yükselişle 1,173 oldu.

Avrupa piyasaları, ABD ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin ilerlemesini olumlu karşıladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, Çin ile ticaret anlaşması imzaladıklarını, diğer anlaşmaların da yolda olduğunu belirtti.

Avro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi haziranda aylık bazda 0,8 puan düşerek 94'e indi. Avro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de haziranda eksi 15,1'den eksi 15,3'e geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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