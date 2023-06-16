Avrupa Borsaları Haftayı Yükselişle Kapattı

Avrupa borsaları, merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklanıldığı haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. ABD'de tüketici güven endeksi yükselirken, Avro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 6,1 olarak ölçüldü. ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya ara vermeyeceklerini söyledi.

Avrupa borsaları, merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklanıldığı haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 değer kazanarak 466,8 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 artışla 16.357,63 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,34 değer kazanarak 7.388,65 puana ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 artışla 7.642,72 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,47 artışla 27.861,8 puan oldu.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.46 itibarıyla yüzde 0,14 değer kaybıyla 1,093 seviyelerinden işlem gördü.

Bugün ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda 4,7 puan artışla 63,9'a ulaşarak son 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde ise enflasyon, mayıs ayında yıllık bazda yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

Küresel piyasalar hafta boyunca önemli merkez bankalarının para politikası kararlarına odaklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini yüzde 5,00-5,25 seviyesinde ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) eksi yüzde 0,1'de sabit bırakırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Avro Bölgesi'nde fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğini ve enflasyonla mücadele için parasal sıkılaştırmaya ara vermeyeceklerini söyledi.