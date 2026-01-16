Haberler

Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle kapatırken, Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 613,82 puana geriledi. Almanya, İtalya ve İngiltere borsa endeksleri de negatif performans sergiledi. Avro/dolar paritesi ise düşüş gösterdi.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,12 değer kaybederek 613,82 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 azalarak 25,276.28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,11 düşüşle 45,799.69 puana ve İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 azalışla 10,235.29 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,65 değer kaybıyla 8,258.94 puan oldu.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.10 itibarıyla yüzde 0,069 düşüşle 1,16 seviyesinde bulunuyor.

Avro Bölgesi'nde jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sürerken, Almanya'da açıklanan tüketici enflasyonu verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Almanya'da tüketici enflasyonu Aralık 2025'te aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 1,8 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.

