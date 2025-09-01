Avrupa Borsaları Haftaya Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü Stoxx Europe 600 endeksinin yüzde 0,23 artışla kapanmasıyla gerçekleştirdi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'daki endeksler de değer kazandı.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,23 artışla 551,43 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.196,34, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,57 değer kazanarak 24.037,33, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,05 yükselerek 7.707,9 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 artışla 42.409,71 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.29 itibarıyla yüzde 0,15 yükselişle 1,17 oldu.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustos ayında büyüme eşiğini geçerek 50,7 puan oldu.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik temmuzda yüzde 6,2 seviyesine geriledi.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu da getiriyor

İlkay Gündoğan'dan sonra orta sahaya bir yıldız daha geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da türbe yanında skandal görüntü

Türbe yanındaki bankta skandal görüntü! Kimseye aldırış etmediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.