Avrupa Borsaları Haftaya Karışık Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izliyor. Stoxx Europe 600 gösterge endeksi ve İngiltere'nin FTSE 100 endeksi düşüş gösterirken, Almanya'nın DAX 40 ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri küçük kazançlar elde etti. İtalya ve İspanya borsaları ise değer kazandı. Analistler, yurt dışında New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

Avrupa piyasalarında saat 11.30 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1 düşüşle 574,8 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 9.692 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 23.896 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 kazançla 8.174 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 44.094 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,3 yükselişle 16.354 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de Nvidia başta olmak üzere şirketlerin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftaya yön arayışıyla başladı.

Analistler, bugün yurt dışında New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirtti.

