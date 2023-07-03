Avrupa Borsaları Haftaya Alış Ağırlıklı Başladı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Analistler, küresel piyasaların ABD'de enflasyon endişesinin azalmasıyla yeni haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, ülkede geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını arttırdığını söyledi. Avrupa'da enflasyona ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, geçen hafta açıklanan verilere göre, bölgede çekirdek enflasyonun yüzde 5,4 artması Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 463,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 16.184 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 7.540 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 primle 7.415 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.618 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 artışla 28.505 puanda bulunuyor.
Cuma günü yüzde 0,5 yükselişle günü 1,0914 seviyesinden tamamlayan avro/dolar paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1,0880'de dengelendi.
Analistler, küresel piyasaların ABD'de enflasyon endişesinin azalmasıyla yeni haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, ülkede geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını arttırdığını söyledi.
Avrupa'da enflasyona ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, geçen hafta açıklanan verilere göre, bölgede çekirdek enflasyonun yüzde 5,4 artması Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.
Öte yandan, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 27 Temmuz'daki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu fiyatlamayı etkileyebileceğini söyledi.
Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildirdi.