Avrupa Borsaları Haftaya Alış Ağırlıklı Başladı

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Analistler, küresel piyasaların ABD'de enflasyon endişesinin azalmasıyla yeni haftaya pozitif bir seyirle başladığını ifade ederek, ülkede geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesinin dünya genelinde risk iştahını arttırdığını söyledi. Avrupa'da enflasyona ilişkin soru işaretleri varlığını sürdürürken, geçen hafta açıklanan verilere göre, bölgede çekirdek enflasyonun yüzde 5,4 artması Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) atacağı adımlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.