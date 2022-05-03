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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, küresel para politikalarına ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,53 artışla 446,20 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,22 artarak 7.561,33 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazanarak 14.039,47 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,79'luk artışla 6.476,18 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61'lik yükselişle 24.242,25 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,1'lik artışla 1,1052 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

England, Europe, Ekonomi, Haberler

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