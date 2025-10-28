Avrupa borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,22 düşüşle 575,76 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 24.278,63 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 azalarak 8.216,58 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 değer kazanarak 9.696,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,51 yükselerek 43.128,53 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.30 itibarıyla yüzde 0,16 yükselişle 1,166 düzeyinde seyrediyor.

Küresel piyasalar, ABD ile Çin arasında yapılacak görüşme ve Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyrederken, Avrupa borsalarında Avrupa Merkez Bankasının bu haftaki para politikası toplantısı takip ediliyor.