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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

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Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ve küresel para politika adımlarına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD'de enflasyon verisinin beklentinin altında gelmesi ve küresel para politika adımlarına ilişkin beklentilerle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 artışla 440,16 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33'lük artışla 6.544,67 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 22.858,18 puana yükseldi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55 değer kaybederek 7.565,91 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 1,23 gerileyerek 13.694,51 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.41 itibarıyla yüzde 0,32'lik yükselişle 1,033 seviyelerinden işlem görüyor.

AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Fransa Ekonomi Haberler

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