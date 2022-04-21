Avrupa borsaları günü İtalya ve İngiltere hariç yükselişle tamamladı

Avrupa borsaları, yatırımcıların ilk çeyrek bilançoları ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki gelişmeleri izlemesiyle günü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 artışla 461,57 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.627,95 puana inerken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,98 değer kazanarak 14.502,41 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,36 yükselerek 6.715,1 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,29 kayıpla 24.805,62 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,101 azalışla 1,084 seviyelerinde işlem görüyor.

Öte yandan, bugün yatırımcıların yakından takip ettiği Avro Bölgesi'nin mart enflasyon rakamları açıklandı. Avro Bölgesi'nde şubatta yüzde 5,9 olan yıllık enflasyon, martta yüzde 7,4'e çıkarak verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle merkez bankaları tarafından atılacak politika adımlarının öneminin arttığını vurgulayarak, şirketlerin birinci çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaştaki gelişmelerin yatırımcıların odağında olduğunu belirtti.