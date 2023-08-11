Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Tamamladı

Avrupa borsaları, küresel enflasyon ve ekonomik büyüme verilerine ilişki beklentilerin etkisiyle günü düşüşle tamamladı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisinde nisanda yüzde 0,2 ve mayısta yüzde 0,1 olan büyüme oranı haziranda yüzde 0,5'e yükseldi. Ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyüdü. Dün ABD'de Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında artış kaydettiği açıklanmıştı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,09 değer kaybederek 459,17 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,03 düşerek 15.832,17 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,26 değer kaybıyla 7.3490,19 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 gerileyerek 28.274,74 puana indi. Birleşik Krallık'ta ise FTSE 100 endeksi yüzde 1,24 azalarak 7.524,16 puana geriledi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.04 itibarıyla yüzde 0,191'lik gerilemeyle 1,096 seviyesinde bulunuyor.