Avrupa Borsaları Günü Düşüşle Kapattı
Ekonomi Haberleri
Avrupa borsaları günü, ABD'deki borç tavanı görüşmelerinin sonucuna ilişkin beklentilerle düşüşle kapattı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 değer kaybederek 466,10 puana geriledi.
Avrupa borsaları günü, ABD'deki borç tavanı görüşmelerinin sonucuna ilişkin beklentilerle düşüşle kapattı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,60 değer kaybederek 466,10 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44 düşerek 16.152,86 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,33 değer kaybıyla 7.378,71 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,50 gerileyerek 27.174,97 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,10 azalarak 7.762,95 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,472'lik düşüşle 1,076 eviyesinde bulunuyor.