Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
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Avrupa borsaları günü, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü, küresel ekonomik görünüme ilişkin endişelerle düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,01 değer kaybederek 468,97 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,11 düşerek 15.863,95 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kaybıyla 7.573,86 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,75 gerileyerek 27.537,07 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02 azalarak 7.912,20 puana geriledi.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.13 itibarıyla yüzde 0,37'lik yükselişle 1,103 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi