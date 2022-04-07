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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

AA - Gökhan Kurtaran - Ekonomi
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Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı

Avrupa'da piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal sıkılaştırma adımlarına ilişkin beklentiler ve Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin etkisiyle dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa'da piyasalar, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) parasal sıkılaştırma adımlarına ilişkin beklentiler ve Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmelerin etkisiyle dördüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.

Piyasalarda, Fed üyesi Lael Brainard ve Kansas City Fed Başkanı Esther George'un Fed'in bilançosunu daraltmak ve parasal sıkılaştırmayı artırmak konusunda daha agresif bir pozisyon alabileceğine yönelik açıklamalarının etkisi hissedildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı kontrol etme ve savaş alanında önemli askeri zaferler kazanma hedefinden vazgeçmediğini, özellikle Donbas bölgesinde büyük bir savaş beklediklerini, ittifak üyelerinin Ukrayna'ya daha fazla destek vereceğini belirtti.

Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri, Moskova'yı herhangi bir kimyasal, biyolojik veya nükleer silah tehdidi veya kullanımına karşı uyardı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 değer kaybederek 454,88 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 azalarak 7.551,81 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 düşerek 14.078,15 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,57 değer kaybıyla 6.461,68 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 24.302,71 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.00 itibarıyla yüzde 0,05'lik artışla 1,09 seviyesinde bulunuyor.

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AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Ukrayna, Europe, Fed, Ekonomi, Haberler

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