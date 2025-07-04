Avrupa Borsaları Gümrük Vergisi Anlaşmazlığı Sonucu Düşüşte

Avrupa borsaları, ABD ile gümrük vergisi anlaşmazlığında son tarihin yaklaşmasının fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmasıyla haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 değer kaybıyla 541,13 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 gerileyerek 7.696,27 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75 değer kaybıyla 23.787,45 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 azalışla 39.622,11 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde olarak değişmeyerek 8.822,91 puandan günü kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 1,178 seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "kurtuluş günü" gümrük vergilerine verdiği 90 günlük aranın dolmasına 5 gün kalması ve Japonya ve Avrupa Birliği (AB) gibi büyük ticaret ortaklarıyla halen bir ticaret anlaşmasının olmaması Avrupa borsalarında fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturdu.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu. Bu tarifelerde duraklama 9 Temmuz'da sona eriyor.

Analistler, ABD'nin ticaret anlaşmazlığının pay piyasalarında belirsizlik oluşturmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile AB arasındaki ticaret anlaşmazlığının önümüzdeki hafta nasıl gelişeceğini ve zamanında bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını tahmin etmek imkansız olduğunu ifade ediyor.