Avrupa Borsaları Gelişmekte Olan Ekonomilerin Kararlarıyla Düştü

Avrupa borsaları, geçen hafta gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankalarının politika faizine ilişkin verdiği kararların etkisiyle düşüşle tamamladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü, geçen hafta gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankalarının politika faizine ilişkin verdiği kararların etkisiyle düşüşle tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bu hafta yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Almanya'nın 10 yıllık tahvil getirisi, 2011'den bu yana en yüksek seviyesi olan yüzde 2,78 seviyesini gördü.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde art arda beşinci kez kötüleştiğini bildirildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,62 değer kaybederek 450,44 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,98 düşerek 15.405,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,85 değer kaybederek 7.123,88 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,68 gerileyerek 28.382,19 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,78 azalarak 7.623,99 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.08 itibarıyla yüzde 0,61 gerileyerek 1,059 seviyesinde bulunuyor.