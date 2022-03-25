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Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

AA - Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
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Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 artışla 453,55 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,21 değer kazanarak 7.483,35 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 artarak 14.305,76 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,64 yükselerek 24.558,74 puana ulaştı.

Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,03 değer kaybederek 6.553,68 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,01 değer kaybederek 1,099 seviyelerinden işlem gördü.

Yatırımcılar, Rusya-Ukrayna savaşına, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Liderler Zirvesine odaklandı.

Avrupa Parlamentosu, dijital platformların faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" konusunda AB Konseyi ile yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

ABD, AB'nin enerjide Rusya'ya olan bağımlılığını azaltmak için bu yıl ilave 15 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sağlanacağını bildirdi.

AB, son dönemde hızla artan doğal gaz fiyatlarına karşı tavan fiyat uygulamanın değerlendirildiğini açıkladı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi

Almanya, İtalya, Fransa, Europe, Ekonomi, Haberler

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