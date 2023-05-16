Avrupa borsaları Fransa hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne Fransa hariç alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde 467 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazanarak 15.948 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.794 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 7.415 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 27.336 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 9.225 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0890'da dengelendi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve para politikasına ilişkin belirsizliklerle temkinli bir seyir izlendiğini ifade etti.

Borç limitine ilişkin bugün Kongre liderleriyle bir kez daha görüşmesi beklenen ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelere ilişkin iyimser bir tablo çizerken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, bugünkü görüşme öncesi yaptığı açıklamalarda, görüşmelere ilişkin "Hala birbirimizden çok uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Avrupa'da ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler artmaya devam ederken, bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'e verilecek devlet nişanı töreninde para politikasına yönelik olası açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün Almanya'da ZEW beklentiler endeksi, Avro Bölgesi'nde 1. çeyrek büyüme ve ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Ayrıca, bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de işsizlik oranı martta yüzde 3,9 ile beklentileri aştı.