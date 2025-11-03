Haberler

Avrupa Borsaları Fransa Hariç Pozitif Seyrediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsalarında, küresel ticaret gerilimlerinin azalmasına rağmen Fransa'daki politik belirsizlikler etkili oldu. En büyük eksiklik Fransa'nın, diğer Avrupa pazarlarının ise pozitif bir seyir izlediği gözlemlendi. İngiltere Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından takip ediliyor.

Avrupa borsaları, küresel ticaret ortamındaki gerilimlerin azalmasına karşın Fransa'daki politik belirsizliklerin etkisiyle Fransa hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 573,0 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 9.726 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 24.087 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 azalışla 8.110 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 43.393 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 16.085 puan seviyesinde bulunuyor.

Fransa'da siyasi tansiyon yüksek kalmaya devam ederken tartışmalı bütçe görüşmeleri yeniden gündemin odağına yerleşti. Fransa hükümeti, Başbakan Sebastien Lecornu'nun devrilmesine yol açabilecek sert ve yavaş ilerleyen parlamento tartışmalarının ardından bütçeyi kurtarmak için bu hafta milletvekilleriyle kapalı kapılar ardında görüşmelere başlayacak.

Konuya ilişkin haber akışı yakından takip edilirken ülkede bütçe tartışmaları kaynaklı belirsizlikler Fransız pay piyasalarında baskı oluşturuyor.

Bu hafta BoE'nin faiz kararı odakta

Öte yandan, Avrupa tarafında bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını koruması ve eylül ayı enflasyonunun yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle para politikasındaki sıkılığı sürdürmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 6 Kasım'da açıklanacak BoE'nin para politikası kararlarının da temel politika faizinin yüzde 4 seviyesinde sabit tutulması bekleniyor. Para piyasalarında bankanın bir sonraki faiz indirimine ancak Şubat 2026'da yapılacak toplantıda gidebileceği fiyatlanıyor.

Ülkede, hükümetin bu ay gerçekleştirmesi planlanan bütçe görüşmelerine ilişkin haber akışı da yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Telefon almayı düşünenler dikkat! IMEI kayıt ücretine dev zam geliyor

Telefon almayı düşünenler elini çabuk tutsun! Dev zam geliyor
Erdoğan: İslam alemi Sudan'da akan kanı durdurmalı

Erdoğan'dan iç savaşın kan gölüne çevirdiği ülke için tarihi çağrı
İbrahim Tatlıses'in miras planı iddiası ailede kriz yarattı! Oğlu Ahmet Tatlıses her şeyi açıkladı

İbrahim Tatlıses'in gizli miras planı ailede krize dönüştü
Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok

Galatasaray'a kötü haber! Yıldız futbolcu Ajax maçında yok
Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı

Skandal devam mı ediyor? Derbinin önüne geçen bahis oranı
Cadılar bayramı partisi sonrası kabus! Fenomen isim kurşunların hedefi oldu

Cadılar Bayramı faciayla bitti! Fenomene silahlı saldırı
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü

Anne, çocuklarını korumak için hastalıklı maymunu öldürdü
Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi

Görüntü İstanbul'dan! Bedava olduğunu duyan koşup kuyruğa girdi
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.