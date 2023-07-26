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Avrupa Borsaları Fed Toplantısı Beklentileriyle Düştü

Ekonomi Haberleri

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına ilişkin beklentilerle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı. Yatırımcılar, Fed'in Para Politikası Kurulunun çarşamba günü yapacağı toplantıdan çıkacak karar ve mesajlara odaklanmaya devam ediyor. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 değer kaybederek 465,26 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 düşerek 16.131,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 7.315,07 puana geriledi. İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.676,89 puana geriledi. Öte yandan, İtalya'da FTSE 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 28.980,45 puana indi. Avro/dolar paritesi, TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,107 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankası ( Fed ) toplantısına ilişkin beklentilerle günü İtalya hariç düşüşle tamamladı.

Yatırımcılar, Fed'in Para Politikası Kurulunun çarşamba günü yapacağı toplantıdan çıkacak karar ve mesajlara odaklanmaya devam ediyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,57 değer kaybederek 465,26 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,49 düşerek 16.131,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,35 değer kaybıyla 7.315,07 puana geriledi.

İngiltere'de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 azalarak 7.676,89 puana geriledi.

Öte yandan, İtalya'da FTSE 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 28.980,45 puana indi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.01 itibarıyla yüzde 0,19'luk yükselişle 1,107 seviyesinde bulunuyor.

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Kaynak: AA / Gökhan Kurtaran - Ekonomi

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