Avrupa Borsaları Fed Kararları Öncesi Yükselişle Günü Tamamladı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararını açıklaması öncesinde günü Almanya ve Fransa hariç yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,06 düşerek 575,4 puandan kapandı.

Stoxx 600 bankacılık endeksi yüzde 1,83 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,50 düşüş gösterdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 düşerek 8.200,88 puana inerken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 43.242,53 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,61 artışla 9.756,14 seviyesinden kapandı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise günü yüzde 0,64 azalışla 24.124,21 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,009 artışla 1,165 seviyelerinden işlem gördü.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki gerilimin azalması bugün Avrupa pay piyasalarını destekledi.

Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.