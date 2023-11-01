Avrupa Borsaları Fed Kararına Odaklandı

Avrupa borsaları, gözlerin ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz kararına çevrildiği işlem gününde yükselişle kapandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,67 artarak 436,57 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88 artarak 27.985,44 puana, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 14.923,27 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 yükselişle 6.932,63 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,28 artışla 7.342,43 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 21.47 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 1,053 seviyesinde işlem gördü.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" bir hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

ABD'de ayrıca bugün açıklanan verilere göre, JOLTS açık iş sayısı, eylülde 9 milyon 553 bine yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Ülkedeki inşaat harcamaları ise eylülde yüzde 0,4 ile piyasa beklentilerine paralel artış kaydederken, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 46,7'ye düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Yatırımcıların odağında yarın İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı yer alırken, bankanın politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor.