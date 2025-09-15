Avrupa Borsaları Fed Faiz İndirimi Beklentileriyle Yükseliyor

Avrupa borsalarında, ABD Merkez Bankasına ( Fed ) yönelik faiz indirimi beklentilerinin gücünü korumasıyla haftanın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 56,5 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 23.794 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 primle 9.291 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,5 kazançla 42.794 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 artışla 15.343 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 7.859 puan seviyesinde seyrediyor.

Fed'in bu hafta alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşirken Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarında bankanın politikalarına ilişkin ipuçları aranacak.

ABD'de iş gücü piyasasının zayıflama sinyalleri vermesi sonrası Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri güçlendi. Bu durum piyasalarda risk iştahını artırdı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda politika faizinin 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ayrıca Fed'in 2026 yılında da en az 3 faiz indirimi yapabileceği tahmin ediliyor.

Avrupa tarafında da piyasaların odağında bu hafta İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı bulunurken ülkede temmuzda enflasyonun yıllık yüzde 3,8 ile son 18 ayın zirvesine yükselmesi nedeniyle bankanın politika faizini sabit bırakması bekleniyor.

Analistler, bugün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de New York Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.