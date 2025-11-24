Haberler

Avrupa Borsaları Fed Beklentileri ve Barış Süreci ile Karışık Seyir İzledi

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününde ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik öngörülerin etkisi ve Rusya-Ukrayna barış sürecine dair olumlu gelişmelerle karışık bir seyir izledi. Stoxx Europe 600 endeksi değer kazanırken, bazı borsa endeksleri geriledi.

Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin ardından karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle yüzde 0,14 artarak 562,88 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 23.239,18 puana çıkarken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 gerileyerek 42.298,17 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 düşerek 9.534,91 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 gerileyerek 7.534,91 puana düştü.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.15 itibarıyla yüzde 0,02 değer artışıyla 1,152 seviyelerinden işlem gördü.

Küresel piyasalar, haftanın ilk gününde Fed'in faiz indirimine gideceğine dair öngörülerin güçlenmesine ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelere odaklandı.

Yatırımcılar, 2025'in piyasa kazançlarının büyük bir kısmını destekleyen yapay zeka ile bağlantılı teknoloji şirketlerinin çok yüksek değerlemelerine ilişkin endişelerinin artmasıyla küresel piyasalar birkaç haftadır çalkantılı bir dönem yaşıyordu.

Bu arada, Avrupa borsalarında savunma hisseleri, ABD ve Ukrayna arasında barış planı hazırlamak için devam eden görüşmelerin ardından bugün geriledi. Stoxx 600 Havacılık ve Savunma Endeksi günü yüzde 2 kayıpla kapattı.

Alman silah üreticisi Rheinmetall'in hisseleri yüzde 5, diğer Alman savunma tedarikçisi Hensoldt'un hisseleri de yüzde 4,5 değer kaybetti.

Alman ilaç ve kimya şirketi Bayer'in hisse fiyatı da şirketin kan inceltici Asundexian'ın Faz III deneylerinden olumlu veriler açıklamasının ardından bugün yaklaşık yüzde 11 yükseldi.

Öte yandan, Ukrayna ile Rusya arasında bir barış anlaşmasından fayda sağlayacağı beklentisiyle Siemens Energy'in hisse fiyatı yüzde 5,6 artış gösterdi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
