Avrupa Borsaları Fed Açıklamalarının Etkisiyle Düşüşle Tamamlandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasından ( Fed ) gelen açıklamaların etkisiyle günü düşüşle tamamladı.

ABD Merkez Bankasının faiz oranını 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükselttiği son toplantısına ait tutanaklar, çoğu Fed yetkilisinin para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskleri görmeye devam ettiğini ortaya koydu.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,90 değer kaybederek 451,19 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,71 düşerek 15.676,90 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,94 değer kaybıyla 7.191,74 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,03 gerileyerek 27.879,35 puana indi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 azalarak 7.310,21 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.37 itibarıyla yüzde 0,05'lik artışla 1,088 seviyesinde bulunuyor.