Avrupa Borsaları Faiz İndirim Beklentisi ile Yükseliyor

Avrupa borsalarında ABD'de faiz indirimi beklentisinin 3'e yükselmesinin ve NATO zirvesinde, liderlerin savunma harcamalarına ayırdıkları payı artırmayı kabul etmelerinin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 538,4 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 23.627 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.725 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 39.382 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 kazançla 13.868 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artışla 7.574 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO zirvesinde, liderler, savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarmayı kabul etti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu adımın NATO'yu her zamankinden daha güçlü kılacağını belirterek, ülkesinin savunma harcamalarının 2027'de GSYH'nin en az yüzde 4,1'i olacağını bildirdi.

Öte yandan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin taahhüdünü yüzde 2,1'de sınırlayarak dışarıda bıraktı.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da temmuz ayına ilişkin GfK tüketici güven endeksi eksi 20,3 ile beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, günün geri kalanında İngiltere'de Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edileceğini söyledi.