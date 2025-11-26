Haberler

Avrupa Borsaları Faiz İndirim Beklentileriyle Yükseliyor

Güncelleme:
Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine dair beklentilerin artması ve Rusya-Ukrayna barış süreçlerine yönelik olumlu gelişmelerle birlikte pozitif bir seyir izliyor. Analistler, gelecek hafta Moskova'da yapılacak ziyaretlerin ve İngiltere'nin bütçe açıklamalarının piyasalara etki edeceğini belirtiyor.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin gücünü koruması ve Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerle pozitif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.55 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 artışla 569,8 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişe 23.539 puandan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 kazançla 9.626 puandan işlem görüyor.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 primle 8.055 puan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 42.798 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 16.197 puanda seviyesinde bulunuyor.

ABD'de açıklanan verilerin enflasyonist sinyaller vermemesi ve Fed'in faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede risk iştahını artırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik girişimler devam ederken bu durum piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış sürecinde ilerleme kaydettiklerini ancak sonucu görmek için hala erken olduğunu söyledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini vurgulayarak, buradan gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Öte yandan İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın bütçe açıklamaları da yatırımcıların odağında yer alıyor. Açıklanacak bütçede yeni vergi artışlarının öngörülüyor.

Analistler, bugün ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin, haftalık işsizlik maaşı başvurularının ve Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
